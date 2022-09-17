Росіянам це було зрозуміло від початку, а зараз про це дізналися всі. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Путін показав світу, що таке "рускій мір" – те, що він побудував всередині росії,

– наголосив Яковенко.

За словами опозиційного журналіста, усе це росіяни вже бачили, коли затриманих та ув'язнених катували у російських тюрмах, били дубинками затриманих, знущалися із захоплених опозиціонерів у слідчих ізоляторах.

"Те, що відбувається у російських тюрмах та поліцейських ділянках. Те, що відбувається у російській армії, коли люди закінчують життя самогубством. Це все було відомо росіянам. Тепер про це дізнався увесь світ", – сказав він.

Так, путін побудував абсолютно кримінальну державу, яка показала своє обличчя в Україні. Опозиційний журналіст зауважує, що воювати в Україну йдуть не найкращі представники російського суспільства.

Збирають людей з депресивних регіонів, злочинців, причому не якихось дрібних хуліганів, а рецидивістів, які сидять за численні вбивства. Це такий відбір соціально близьких. Більш-менш було зрозуміло, що вони натворять на території окупованої України,

– вважає він.

Той жах, який влаштували російські військові, справді вражає. "Я впевнений, що Україна задокументує це все, і жоден винний у цих злочинах не уникне покарання. У тому випадку, якщо залишиться живий в результаті свого візиту", – наголосив Яковенко.

Підтримка України зростатиме

На Заході, відзначає Яковенко, різні настрої, про що свідчать, зокрема, протести у Чехії. Попри це, простежується чітка позиція щодо російсько-української війни.

Сьогодні абсолютним мейнстримом, а особливо серед політиків, є консолідація на допомогу Україні. Ці злочини, які оголилися у Харківській області, після того, як окупантів вигнали вони, безперечно, посунуть суспільну думку Заходу в бік підтримки України,

– переконаний журналіст.

Яковенко переконаний, що моральна підтримка є дуже важливою. Однак Україні потрібно надати більше зброї, а саме – далекобійної артилерії, томагавків тощо. "Аби все-таки вражати військові об'єкти на території росії. Це теж дуже важливо просто для того, щоб вирівняти ситуацію", – запевняє він.

Що ж до загальних настроїв, резюмує опозиціонер, політична ізоляція росії – очевидна.

Путін показав, що таке "російський світ", – Яковенко про злочини на Харківщині: дивіться відео