22:52
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
21°C 11°C
  • субота
    25°C 10°C
  • неділя
    21°C 15°C
  • понеділок
    26°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Куди
ЦРУ
09:14, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Путін і чужі діти: російський президент знову поцілував хлопчика

458 Читать новость на русском
Путін знову поцілував хлопчика
Путін знову поцілував хлопчика / murmansk.kp.ru

Президент Російської Федерації Володимир Путін у черговий раз відзначився на зустрічі із дітьми. Він знову поцілував чужу дитину. Цього разу, щоправда, – в голову, а не в пупок.

Відео із президентськими поцілунками опублікував у Twitter російський телеканал "НТВ".

Читайте також: "Навіть техніка не витримує цієї маячні": мережу розсмішив конфуз із речницею російського МЗС

Так, під час візиту в Морозівську лікарню глава Кремля поцілував хлопчика, котрий пережив складну операцію.

Мамо, мене найголовніший президент поцілував, а тебе – ні!
 – вигукнув хлопчик.

Путін посміявся із таких слів дитини та додав, що маму хлопчика цілуватиме тато.

Ролик вже встиг "підірвати" мережу.

"Любитель дитячих пупків", "Знову до хлопчиків дорвався", "Він якраз не по мамах, він по хлопчиках", "Знову діток облизує?", "Нарешті-то справжнього Путіна звільнили", "Пішов на новий термін заради пупків", – пишуть користувачі соцмереж.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін має дивну звичку — під час виходів "в люди" любить цілувати чужих дітей. Так, приміром, у 2006 році під час прогулянки Кремлем він поцілував хлопчика в пупок.

Теги: Новини політики Діти Новини Росії Курйозні новини Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо
сьогодні, 22:02 Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо "вбивства" Бабченка?
Богдан Яременко 426
Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не боятся дефолта
сьогодні, 20:00 Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не боятся дефолта
Сергій Фурса 937
Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
сьогодні, 19:25 Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
248
Не лише мажори: як українці намагаються уникнути покарання за порушення Правил дорожнього руху
сьогодні, 19:00 Не лише мажори: як українці намагаються уникнути покарання за порушення Правил дорожнього руху
Євгенія Мазур 1031
Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
сьогодні, 18:01 Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
Дмитро Гнап 1003
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук