Путін і чужі діти: російський президент знову поцілував хлопчика

Президент Російської Федерації Володимир Путін у черговий раз відзначився на зустрічі із дітьми. Він знову поцілував чужу дитину. Цього разу, щоправда, – в голову, а не в пупок.

Відео із президентськими поцілунками опублікував у Twitter російський телеканал "НТВ".

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Так, під час візиту в Морозівську лікарню глава Кремля поцілував хлопчика, котрий пережив складну операцію.

Мамо, мене найголовніший президент поцілував, а тебе – ні!

– вигукнув хлопчик.

Путін посміявся із таких слів дитини та додав, що маму хлопчика цілуватиме тато.

Ролик вже встиг "підірвати" мережу.

"Любитель дитячих пупків", "Знову до хлопчиків дорвався", "Він якраз не по мамах, він по хлопчиках", "Знову діток облизує?", "Нарешті-то справжнього Путіна звільнили", "Пішов на новий термін заради пупків", – пишуть користувачі соцмереж.

«Меня самый главный президент поцеловал»: Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы pic.twitter.com/Td0l8YCZIA — НТВ (@ntvru) 1 червня 2018 р.

Мальчик Савелий в Морозовской больнице:

- А меня самый главный президент поцеловал. А тебя мама нет!

Путин: Папа маму поцелует pic.twitter.com/MFHMDhpFOy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 червня 2018 р.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін має дивну звичку — під час виходів "в люди" любить цілувати чужих дітей. Так, приміром, у 2006 році під час прогулянки Кремлем він поцілував хлопчика в пупок.