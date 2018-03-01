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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін заявив про суттєві здобутки Росії за 30 років

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Щорічне послання Володимира Путіна Федеральним зборам РФ
Щорічне послання Володимира Путіна Федеральним зборам РФ / Соцмережі

Президент Росії Володимир Путін похвалився успіхами, яких його країна досягнула упродовж останніх 30 років. За його словами, інші країни досягають такого прогресу століттями.

Таку заяву він зробив під час щорічного послання Федеральним зборам РФ.

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"За останні майже 30 років Росія домоглася таких змін, для яких іншим державам знадобилися століття. Йшли, йдемо та будемо йти своїм впевненим курсом... Наша згуртованість – найміцніша основа для подальшого розвитку. В майбутні роки нам треба ще більше зміцнити свою єдність, щоб ми працювали як одна команда, яка розуміє, що зміни є необхідними", – наголосив господар Кремля.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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