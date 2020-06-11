На пляжі в селищі Миколаївка поблизу окупованого Севастополя п'яна жінка влаштувала масову бійку. Від розлюченої жінки дісталося всім, в тому числі й дітям.

Відео з бійки на пляжі опублікували в телеграм-каналі "ЧП/Севастополь". Дві дівчини, які й зняли відео, коментують, що там відбувається поза кадром.

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Однак що саме стало причиною масової бійки, яку влаштувала жінка – не повідомляється.

На відео видно, що жінка мала претензії до тих, хто відпочивав поруч. Що саме вона їм кричала – не чутно.

Вона і далі лізла в бійку, навіть коли з неї злетіла частина купальника. При цьому забіяка тягала за волосся інших жінок, з якими билася.

В дописі до відео зазначається, що на місце події викликали поліцію. Але вона так і не приїхала.

Дивіться відео бійки на пляжі (обережно, ненормативна лексика та сцени насилля, 18+)