Пьяная женщина устроила массовую драку на пляже в Крыму, полиция так и не приехала: видео
На пляже в поселке Николаевка вблизи оккупированного Севастополя пьяная женщина устроила массовую драку. От разъяренной женщины досталось всем, в том числе и детям.
Видео с дракой на пляже опубликовали в телеграм-канале "ЧП/Севастополь". Две девушки, которые и сняли видео, комментируют, что там происходит за кадром.
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Однако что именно стало причиной массовой драки, которую устроила женщина, – не сообщается.
На видео видно, что женщина имела претензии к тем, кто отдыхал рядом. Что именно она им кричала – не слышно.
Она и дальше лезла в драку, даже когда с нее слетела часть купальника. При этом забияка тягала за волосы других женщин, с которыми билась.
В заметке к видео отмечается, что на место происшествия вызвали полицию. Но она так и не приехала.
Смотрите видео драки на пляже (осторожно, ненормативная лексика и сцены насилия, 18+)