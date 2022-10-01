У мережі показали фото дітей, які загинули внаслідок російського обстрілу Дніпра 29 вересня. На фото двоє щасливих дітлахів, які померли під завалами будинку, тримають цуценя, якого теж забрала російська ракета. Уцілів лише старий пес Крим – його знайшли серед руїн у сльозах.

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Що відомо про родину, яка загинула у Дніпрі

У ніч проти 29 вересня окупанти завдали удару по Дніпру. Російська ракета влучила у приватний будинок, у якому загинула ціла родина.

Мама з двома дітками переїхали у приватний сектор до бабусі з проспекту Поля, адже думали, що там буде безпечніше. Але російська ракета поцілила саме в цей будинок. Бабусі Алли, мати Наталі, дочки Василіси та сина Івана не стало.

Люди буквально випарувалися. Бабуся Алла, мама Наташа, дочка Василиса та хлопчик Іван. І маленький песик Джек,

– написав мер міста Філатов.

Батько родини у ЗСУ й бере участь у захисті країни. На момент російського теракту він був під Лиманом і коли дізнався, що вся його сім'я загинула, приїхав у Дніпро.

Що зараз з собакою Крим, якого знайшли серед руїн

Внаслідок російського теракту вижив лише домашній улюбленець – пес Крим. Його знайшли на руїнах знищеного будинку – він втратив слух, зір, отримав тяжку контузію. Відео, на якому самотній наляканий собака плаче серед руїн, де загинули його господарі, облетіли весь світ.

Собаку забрали працівники комунального підприємства "Зооконтроль". Тепер лікарі намагаються його стабілізувати, колють серцеві препарати. Крим не припиняє вити від шоку та туги.

Ще вчора тут був будинок, в якому жила сім’я разом із собакою. Пес, якого звати Крим, вцілів і тепер безмежно сумує за рідними, виючи від туги. Його ледве вдалося забрати звідти волонтерам. Так насправді виглядає відчай,

– написали в UAnimals.

Російський "мир" знищив цілу родину, залишився лише пес:

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