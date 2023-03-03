Зауважимо, що 21 лютого президент Росії виголошував послання до Федеральних зборів і на цьому заході не було чимало чиновників, зокрема Кадирова. Очевидно, він не спроможний був там з'явитися через хворобу.

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Кадиров не довіряє російським лікарям

Як пишуть медіа, за останні кілька місяців Кадиров сильно набрав ваги, а на відео видно, що він просто-таки не може розплющити очей. Власне, скоріш за все, у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Принаймні так стверджує колишній віцепрем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який живе в еміграції.

Проблеми з нирками пояснюють його роздуте тіло. Кажуть, Кадиров навіть привіз до Чечні медика з ОАЕ, бо не вірить лікарям у Росії,

– констатували у виданні Bild з посиланням на Ахмада Закаєва.

Ймовірно, йдеться саме про медика, на ім'я Яссін Ібрагім М. Ель-Шахат. Він є головний лікарем ниркового відділення лікарні Burjeel в Абу-Дабі. Прилетів він до Грозного – столиці Чечні, – аби лікувати Кадирова якраз тоді, коли виступав Путін.

Зверніть увагу! Інколи Рамзан Кадиров, звісно, може мати бадьорий та активний вигляд, однак пояснюється це тим, що накачують його стимуляторами. Як пишуть у Bild, самопроголошений лідер Чечні уже залежний від цих та інших таблеток.

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