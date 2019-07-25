Разумков розповів, за яку пенсійну та медичну системи виступає "Слуга народу"

Партія "Слуга народу" виступає за запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи та страхової медицини.

"Було б правильно, якби пенсійна система була все-таки накопичувальною. На жаль, у сьогоднішніх умовах піти від солідарної системи повністю ми не зможемо. Повинен бути перехідний процес", – заявив в ефірі програми "Право на владу" лідер "Слуги народу" Дмиро Разумков.

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Абсолютно правильним підходом буде перехід на страхову медицину. Але це можна зробити тільки тим, хто сьогодні працює, кому підприємства зможуть виплачувати, виходячи з рівня доходів, нормальну страховку, яка реально захищатиме,

– сказав Разумков.

"Але є інше проблема: в нас дуже багато людей, які перебувають у зоні ризику. Це діти, пенсіонери і ті, хто сьогодні самотужки без допомоги держави вижити не може", – зауважив лідер "Слуги народу", додавши, що це завдання належить вирішити, але Разумков не обіцяє, що це буде через 2-3 місяці.

Що таке накопичувальна пенсійна система? Обов'язкове відрахування грошей з зарплати до недержавних пенсійних фондів. Сплачувати внески повинні всі, кому зараз менше 35-ти років, спершу – 2% від заробітку, а поступово відрахування збільшать до 7%. Пенсійні відрахування з власної зарплати мають "плюси": незалежність від держави і труднощів Пенсійного фонду, персоніфікація та індивідуалізація накопичень – це тільки ваші гроші, ніхто їх не "перерозподілить", відповідно – ви отримаєте саме таку пенсію, яку заробили.



Далі – свою пенсію можна буде залишити у спадок – це ваші особисті гроші, держава на них не може претендувати, хіба що ви їх самостійно їй заповісте. Так само відкладені на пенсію гроші можна інвестувати: у нерухомість, цінні папери, акції, золото, поставити на банківські депозити, що підвищить купівельну спроможність грошей.



Але це питання перетікає у можливі мінуси – компанія-управлінець має справді ефективно використовувати пенсійні накопичення, а також – прозоро. А для цього потрібна відповідна регуляція.