У Польщі середня вартість житла нижча, ніж в інших країн Європи. Окрім того, ця країна приваблює українців своїм близьким географічним розташуванням. Обираючи місто для купівлі квартири, варто розглядати великі міста, адже навіть там можна знайти вигідний варіант.

Зверніть увагу Скільки коштують квартири в західних областях: актуальні ціни

Де можна купити бюджетну квартиру в Польщі

Лодзь

Ціна за квадратний метр: 6 – 8 тисяч злотих (близько 1 300 – 1 800 євро).

Хоч місто розташоване в центральній частині Польщі, ціни на житло там значно нижчі, ніж у Варшаві чи Кракові. Місто приваблює інвесторів через швидкий розвиток інфраструктури та відносно низьку вартість життя.

Катовіце

Ціна за квадратний метр: 6 500 – 9 тисяч злотих (1 400 – 2 тисячі євро).

Катовіце є центром та найбільшим містом Сілезького воєводства, що має сильну промислову базу. Попри це, вартість житла тут залишається доступною.

Бидгощ

Ціна за квадратний метр: 5 000 – 7 500 злотих (1 100 – 1 600 євро).

Це місто розташоване на півночі Польщі. Воно досить тихе і спокійне, з добре розвиненою інфраструктурою.

Люблін

Ціна за квадратний метр: 5 500 – 7 500 злотих (1 200 – 1 600 євро).

Люблін – важливий культурний і науковий центр, а ще дуже популярне місто. Він приваблює студентів та сім’ї, які також шукають бюджетні варіанти житла.

Щецин

Ціна за квадратний метр: 6 – 8 тисяч злотих (1 300 – 1 800 євро).

Щецин, розташований поблизу кордону з Німеччиною, є важливим портовим містом. Попри близькість до Західної Європи, ціни на нерухомість тут є досить прийнятними.

Бельсько-Бяла

Ціна за квадратний метр: 5 – 7 тисяч злотих (1 100 – 1 500 євро).

Це невелике місто на півдні Польщі зі спокійним ритмом життя, яке пропонує досить доступні ціни на житло.