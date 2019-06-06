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      Реформа поліції відбулася на 20%, – Найєм

      59 Читать новость на русском
      Національна поліція
      Національна поліція / 24 канал

      Треба чітко розділяти, що не вся поліція погана, вбиває людей і кошмарить бізнес. Є різна поліція та різні працівники.

      Таку думку в програмі "Що це було" висловив народний депутат Мустафа Найєм.

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      За його словами, в жодній країні світу нема такого, щоб реформа була завершена. Всюди у поліції є проблеми. У нашій країні у 2015 році почалася системна реформа по переатестації, очищенні кадрів, і набору нових людей, але вона не була доведена до кінця.

      Ця поліція ділиться на два блоки: кримінальний та громадської безпеки. Кримінальний – це слідчий та оперативний. Там працюють ті люди, які збирають інформацію, розслідують злочини. Блок громадської безпеки – це патрульна поліція,
      – зазначив депутат.

      "Реформа почалася саме з блоку громадської безпеки – повністю оновили склад патрульної поліції – звільнили всіх ДАІшників і набрали нових. І саме патрульна поліція є майже реформованою частиною Національної поліції", – додав Найєм.

      "Що стосується слідчо-оперативного блоку, то він нереформований. Вони нібито проходили переатестацію. І на цьому реформа зупинилася. По факту, реформа не доведена до кінця. Як на мене, було проведено 20% реформи. Головне, що не сталося – підготовка кадрів. Не запровадили те, щоб всі поліцейські проходили одну й ту саму ланку патрульної поліції", – підсумував Найєм.

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?":

       

      Що сталось у Переяславі-Хмельницькому?31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.

      Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

      Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали шанси на життя через критичний стан – у дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня Кирило помер.

      Загиблий Кирило Тлявов
      Загиблий Кирило Тлявов

      Підозрюваним – старшому сержанту Володимиру Петровцю та лейтенанту Івану Приходько – обрали запобіжний захід 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

       

       

      blog_ava
      Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      5 червня
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      Теги: Новини України Арсен Аваков Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Поліція Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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