01:46
6 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, 5 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Реформа полиции состоялась на 20%, – Найем

      7 Читати новину українською
      Национальная полиция
      Национальная полиция / 24 канал

      Надо четко разделять, что не вся полиция плохая, убивает людей и кошмарит бизнес. Есть разная полиция и разные работники.

      Такое мнение в программе "Что это было" высказал народный депутат Мустафа Найем.

      Читайте также: Почему украинцы боятся полицию: жуткие случаи

      По его словам, ни в одной стране мира нет такого, чтобы реформа была завершена. Повсюду в полиции есть проблемы. В нашей стране в 2015 году началась системная реформа по переаттестации, очистке кадров, и наборе новых людей, но она не была доведена до конца.

      Эта полиция делится на два блока: криминальный и общественной безопасности. Уголовный это следовательный и оперативный. Там работают люди, которые собирают информацию, расследуют преступления. Блок общественной безопасности это патрульная полиция,
      – отметил депутат.

      "Реформа началась именно с блока общественной безопасности – полностью обновили состав патрульной полиции – уволили всех гаишников и набрали новых. И именно патрульная полиция является почти реформированной частью Национальной полиции", – добавил Найем.

      "Что касается следственно-оперативного блока, то он нереформированный. Они якобы проходили переаттестацию. На этом реформа остановилась. По факту, реформа не доведена до конца. Как по мне, было проведено 20% реформы. Главное, что не произошло – подготовка кадров. Не ввели то, чтобы все полицейские проходили одно и то же звено патрульной полиции", – подытожил Найем.

      Смотрите полный выпуск программы "Что это было?":

       

      Что произошло в Переяслав-Хмельницком?31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.

      Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

      Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика, но не давали шансов на жизнь из-за критического состояния – у ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли. К вечеру 3 июня Кирилл умер.

      Загиблий Кирило Тлявов
      Погибший Кирилл Тлявов

      Подозреваемым – старшему сержанту Владимиру Петровцу и лейтенанту Ивану Приходько избрали меру пресечения 60 дней без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим стражам порядка грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

       

       

      blog_ava
      У Зеленского объяснили, отменят ли субсидии украинцам
      5 июня
      784
      Теги: Новости Украины Арсен Аваков Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Полиция Министерство внутренних дел
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 5 июня: похороны убитого 5-летнего Кирилла Тлявова, новое перемирие на Донбассе
      5 июня , 22:20 Главные новости 5 июня: похороны убитого 5-летнего Кирилла Тлявова, новое перемирие на Донбассе
      204
      Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      5 июня , 22:00 Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      Повернись живим 515
      Переговоры с Россией и курс на НАТО: как прошел первый зарубежный визит президента Зеленского
      5 июня , 21:33 Переговоры с Россией и курс на НАТО: как прошел первый зарубежный визит президента Зеленского
      Світлана Попова 244
      Зеленский в Брюсселе: заявления, договоренности и встречи президента – фото, видео
      5 июня , 21:05 Зеленский в Брюсселе: заявления, договоренности и встречи президента – фото, видео
      Наталя Боднар 386
      Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      5 июня , 21:02 Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      188
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук