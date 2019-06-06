Реформа полиции состоялась на 20%, – Найем

Надо четко разделять, что не вся полиция плохая, убивает людей и кошмарит бизнес. Есть разная полиция и разные работники.

Такое мнение в программе "Что это было" высказал народный депутат Мустафа Найем.

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По его словам, ни в одной стране мира нет такого, чтобы реформа была завершена. Повсюду в полиции есть проблемы. В нашей стране в 2015 году началась системная реформа по переаттестации, очистке кадров, и наборе новых людей, но она не была доведена до конца.

Эта полиция делится на два блока: криминальный и общественной безопасности. Уголовный – это следовательный и оперативный. Там работают люди, которые собирают информацию, расследуют преступления. Блок общественной безопасности – это патрульная полиция,

– отметил депутат.

"Реформа началась именно с блока общественной безопасности – полностью обновили состав патрульной полиции – уволили всех гаишников и набрали новых. И именно патрульная полиция является почти реформированной частью Национальной полиции", – добавил Найем.

"Что касается следственно-оперативного блока, то он нереформированный. Они якобы проходили переаттестацию. На этом реформа остановилась. По факту, реформа не доведена до конца. Как по мне, было проведено 20% реформы. Главное, что не произошло – подготовка кадров. Не ввели то, чтобы все полицейские проходили одно и то же звено патрульной полиции", – подытожил Найем.

Смотрите полный выпуск программы "Что это было?":

Что произошло в Переяслав-Хмельницком?31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.



Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.



Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика, но не давали шансов на жизнь из-за критического состояния – у ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли. К вечеру 3 июня Кирилл умер.





Погибший Кирилл Тлявов



Подозреваемым – старшему сержанту Владимиру Петровцу и лейтенанту Ивану Приходько – избрали меру пресечения 60 дней без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим стражам порядка грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.