Між Азербайджаном та Вірменією вранці 27 вересня знову поновився конфлікт. За словами російського історика Андрія Зубова, те, що відбулося – це добре підготована акція з боку Азербайджану. Водночас він наголосив, що формально Росія є союзником Вірменії.

Детальніше про причини та ймовірні наслідки загострення в Нагірному Карабасі він розповів в ефірі 24 каналу.

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Якою буде позиція Росії

"Якщо буде порушена територіальна цілісність Вірменії, наприклад, на її територію вдеруться азербайджанські або турецькі війська, то РФ буде змушена допомогти – це такі ж домовленості, як і між країнами НАТО", – сказав він.

Проте формально Нагірний Карабах є частиною Азербайджану, тому навряд чи Росія офіційно вступить як сторона конфлікту, повідомив історик.

Чого прагне Азербайджан

Згідно з інформацією Зубова, експерти неодноразова писали, що Азербайджан готується до того, аби продемонструвати силу. Конфлікт в Нагірному Карабасі не можуть вирішити понад 30 років. Переговори по лінії ОБСЄ ведуть після того, як у 1994 році війська Азербайджану та Вірменії встановили відповідну лінію перемир'я, зазначив історик.

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"Ніякого реального результату в переговорах немає. Понад 20% території Азербайджану окупувала Вірменія – така ситуація не влаштовує Азербайджан. Окрім Нагірно-Карабаської області, цілком або частково окуповані ще 5 його адміністративних районів. Це, начебто, влаштовує Вірменію та вірменське населення Карабаху, оскільки за 30 років вони облаштували своє життя", – розповів Андрій Зубов.

Однак Азербайджану це невигідно, його народ, особливо переселенці, вимагають від влади повернути втрачені землі, спроба повернути їх – означає воювати,

– сказав російський історик.

Згідно з його інформацією, переговори не приводять ні до чого, у цій ситуації Азербайджан, який взяв у союзники Туреччину, вирішив діяти військовим шляхом. Він сподівається змусити вірмен вирішити щось хоча б за столом переговорів, вважає професор.

Коротко про конфлікт Вірменії та Азербайджану