РФ буде змушена допомогти, – російський історик про конфлікт Азербайджану та Вірменії
Між Азербайджаном та Вірменією вранці 27 вересня знову поновився конфлікт. За словами російського історика Андрія Зубова, те, що відбулося – це добре підготована акція з боку Азербайджану. Водночас він наголосив, що формально Росія є союзником Вірменії.
Детальніше про причини та ймовірні наслідки загострення в Нагірному Карабасі він розповів в ефірі 24 каналу.
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Якою буде позиція Росії
"Якщо буде порушена територіальна цілісність Вірменії, наприклад, на її територію вдеруться азербайджанські або турецькі війська, то РФ буде змушена допомогти – це такі ж домовленості, як і між країнами НАТО", – сказав він.
Проте формально Нагірний Карабах є частиною Азербайджану, тому навряд чи Росія офіційно вступить як сторона конфлікту, повідомив історик.
Чого прагне Азербайджан
Згідно з інформацією Зубова, експерти неодноразова писали, що Азербайджан готується до того, аби продемонструвати силу. Конфлікт в Нагірному Карабасі не можуть вирішити понад 30 років. Переговори по лінії ОБСЄ ведуть після того, як у 1994 році війська Азербайджану та Вірменії встановили відповідну лінію перемир'я, зазначив історик.
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"Ніякого реального результату в переговорах немає. Понад 20% території Азербайджану окупувала Вірменія – така ситуація не влаштовує Азербайджан. Окрім Нагірно-Карабаської області, цілком або частково окуповані ще 5 його адміністративних районів. Це, начебто, влаштовує Вірменію та вірменське населення Карабаху, оскільки за 30 років вони облаштували своє життя", – розповів Андрій Зубов.
Однак Азербайджану це невигідно, його народ, особливо переселенці, вимагають від влади повернути втрачені землі, спроба повернути їх – означає воювати,
– сказав російський історик.
Згідно з його інформацією, переговори не приводять ні до чого, у цій ситуації Азербайджан, який взяв у союзники Туреччину, вирішив діяти військовим шляхом. Він сподівається змусити вірмен вирішити щось хоча б за столом переговорів, вважає професор.
Коротко про конфлікт Вірменії та Азербайджану
- На кордоні Вірменії та Азербайджану 27 вересня поновилися бойові дії.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старших за 18 років.
- У перший день конфлікту в Нагірному Карабасі заявили про двох загиблих цивільних, в Азербайджані – про 5 членів однієї сім'ї.
- Вірменія заявила, що в першу добу втратила 16 військових, в Азербайджані кількість загиблих військових не озвучують.
- Загалом конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває вже понад 30 років.
- У відповідному конфлікті Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росіє надає свою підтримку Вірменії.