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      Сравниваем флот: кто и как может противостоять России в Черном море

      6043
      Россия доминирует в Черном море
      Россия доминирует в Черном море / Фото из открытых источников

      Захват украинских катеров и буксира, произведенный российскими оккупантами за пределами 12-мильной зоны, ярко продемонстрировал, что в черноморском регионе присутствует неадекватная сила, действующая пиратскими методами.

      Хотя такой формы проявления агрессии рано или поздно следовало ожидать. Поэтому, какой либо неожиданности в проявлении животной натуры оккупантов не было. Тем более, что за последние несколько месяцев ВМФ ЧФ России значительно увеличил свой состав.

      В этой статье я проведу небольшое сравнение, ярко демонстрирующее, что в Черном море, как такового баланса нет, что несет потенциальную угрозу практически каждому государству в его акватории и, безусловно, скажется на судоходстве в важнейших портах Черного моря – Одессе, Черноморске, Южном, Констанце и других.

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      Итак, состав ВМФ ЧФ РФ:

      Ракетный крейсер – 1: "Москва" – (не на ходу, ожидает ремонта либо утилизации);
      Сторожевые корабли (фрегаты) – 6: группа разношерстная, от давно морально и технически устаревшего "Сметливого", введенного в строй в 1969 году, до тройки современных фрегатов проекта 11356.
      Подводный флот (субмарины) – 6: самая опасная боевая единица в составе ЧФ ВМФ РФ это подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка". Причем, главная опасность от них исходит не из какой-то высокотехнологичности или сверхнезаметности, отнюдь, а из-за наличия на вооружении Крылатых ракет "Калибр".
      Малые ракетные катера – 8: в основном это катера проекта 1241, самому "молодому" из которых 38 лет, тем не менее, наличие у них на вооружении ПКР П-15 "Термит" и П-120 "Москит" делает их серьезной угрозой в условиях локальных столкновений.
      Так же стоит учесть наличие семи БДК, которые могут использоваться для высадки десанта, 8 противолодочных кораблей, 16 тральщиков, 4 разведывательных корабля и т.д.

      По сути, на сегодняшний день, Черноморский флот РФ является наиболее опасным в регионе, из-за разительного дисбаланса с остальными странами. К примеру, если сравнить с потенциалом Украины, который значительно пострадал вследствие захвата российскими оккупантами полуострова Крым, то в противовес россиянам мы можем выставить лишь:

      1 фрегат "Гетьман Сагайдачный";
      1 ракетный катер проекта 206МР "Прилуки" (без основного боекомплекта);
      4 оставшиеся МБАК "Гюрза-М".
      Помимо этих боевых единиц в составе ВМС Украины имеется десантный корабль проекта 773 "Юрий Олефиренко", рейдовый тральщик "Геническ", 6 катеров разного назначения, а так же суда, не предназначенные для ведения боевых действий.

      Как видите, дисбаланс на лицо, потому в своих статьях, посвященных обновлению ВМСУ, я регулярно отмечал, что говорить с Россией с позиции силы мы сможем лишь тогда, когда, хотя бы, обеспечим свой флот малыми ракетными катерами с ПКР "Нептун" на вооружении. До того, любые вызовы попросту самоубийственны.

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      С другой стороны, Черное море омывает помимо берегов Украины и России, Турцию, Болгарию, Румынию, непризнанную Абхазию и Грузию. Причем, три из этих стран являются членами НАТО. Как у них обстоят дела с потенциалом ВМС?

      Откровенно говоря, наилучшая ситуация только у Турции, на вооружении которой стоят:

      Подводные лодки – 13: практически все это немецкие субмарины тип 209;
      Фрегаты – 16: практически в пропорции 50 на 50 это фрегаты типа "Оливер Хазард Перри" и немецкие типа MEKO 200;
      Корветы – 8: французские корветы тип 69;
      Ракетные катера – 16;
      Так же в составе ВМС Турции 33 десантных корабля, 11 минных тральщиков и т.д.

      По сути, Турция единственная страна в акватории Черного моря, способная создать баланс, в противовес российскому флоту. Однако следует учитывать интересы Анкары, которые явно будут идти вразрез с интересами НАТО, если альянс решит действовать в акватории более решительно и жестко. Как-никак, а политические реалии Турции это лавирование вокруг России в своих же собственных интересах, с одновременным и угождением недоимперским амбициям Кремля, и прессингом по целому ряду вопросов.

      Далее рассмотрим ВМС Болгарии, состоящие из:

      Фрегаты – 4: 3, из которых это бельгийские фрегаты типа "Вилинген" и один советский проекта 1159;
      Корветы – 2: оба советской постройки, проект 12412;
      Так же в составе ВМС Болгарии 3 ракетных катера, 6 тральщика и вспомогательные суда.

      Но с учетом внутриполитической конъектуры в самой Болгарии и наличия серьезного пророссийского лобби, вряд ли Болгарию можно назвать надежным союзником Украины в регионе.

      У ВМС Румынии ситуация с одной стороны, чуть лучше, в количественном составе, нежели у болгарских коллег:

      Фрегаты – 4: два, из которых это британские тип 22 "Бродсуорд";
      Корветы – 4;
      Ракетные катера – 6: 50 на 50 это советские катера проекта 1241 и 205;
      Минные тральщики – 5.

      Как видим, перекос сил в пользу РФ более чем очевиден. С учетом же ее агрессивных действий в нынешней ситуации я вижу лишь один выход – изменение международного права для черноморского региона, а так же размещение интернациональной военной базы НАТО в одной из стран не из состава альянса. В какой – догадаться не сложно.

      Причем в состав этой базы должны входить корабли, принадлежащие флотам стран, имеющих определяющее влияние на политику альянса. Речь идет, в частности, о США и Великобритании.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Публікації Болгарія Румунія Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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