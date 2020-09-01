Напердодні КСУ оприлюднив рішення про неконституційність указу президента щодо призначення Артема Ситника директором НАБУ. На думку експерта з констиційного права Миколи Сірого, якщо й далі продовжуватиметься процес однобічного ствердження неконституційності в цій сфері, Україна буде мати досить серйозну негативну міжнародну реакцію.

Це становитиме небажані наслідки для всього державного апарату. Потрібно перейти у спокійний та зважений режим. Зокрема, повернутися у 2015 рік, оцінити ті події, які мали місце, дати загальну оцінку всім процесам. Про це старший науковий співробітник Інституту держави і права розповів в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі.

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За його словами, призначення керівника НАБУ у 2015 році не порушило жодні конституційні засади. Відтак важливо акцентувати увагу саме на цьому.

Коли ми робимо акцент на тому, що президент не має повноважень призначати згідно з Конституцією керівника НАБУ, тоді інше питання: а який інший орган мав повноваження це зробити,

відзначив Микола Сірий.

Він пояснив, в Конституції не передбачено, що Верховна Рада може призначати людину на цю посаду. Взагалі жоден орган не має таких повноважень.

Як обирали директора НАБУ

Експерт з конституційного права наголосив, що важливою є послідовність логіки. У 2015 році Конституція України не передбачала такий орган, як НАБУ. Але з цього не витікає висновок неможливості створення такого органу.

У 2015 році Верховна Рада на основі консенсусу прийняла рішення про те, що такий спеціальний антикорупційний орган буде створюватися. І його керівником стане особа, яку визначать шляхом відкритого конкурсу. Туди було подано близько 180 осіб.

Зрештою конкурсна, а не державна комісія запропонувала лише 2 особи президенту. І президент не призначав, а зробив свій політичний вибір з 2 осіб. Такими були події 2015 року,

– пригадав експерт.

Також він зауважив, що у 2015 році ніхто персонально – ні Ситник, ні президент – не вигадували боротьбу з корупцією. Це було запитом суспільства, яке вимагало боротьби з корупцією та ефективних механізмів.

Що й було запропоновано шляхом створення Національного антикорупційного бюро. Очевидно, що не можна вважати створення цього органу антиконституційною дією.

Микола Сірий зауважив, що станом на сьогодні безперечно НАБУ очолює директор, якого призначили у 2015 році.

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