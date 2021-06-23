Подія трапилась в селі Велике Поле 24 травня 2021 року. Слідчі розслідували справу, зібрали докази та скерували матеріали до суду.

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Чоловік вбив собаку сусіда

Слідчі встановили, що 40-річний чоловік вирішив помститися за загибель своєї курки. Останню за межами господарства задушив пес сусіда. Після інциденту сусід відмовився компенсувати чоловіку збитки. Тоді 40-річний чоловік прийшов до обійстя сусіда.

У підсобному приміщенні взяв молоток, відхилив дверцята у іншому, де була собака, притис її дверима та молотком завдав кілька ударів по голові,

– розповіли в поліції.

Коли зрозумів, що собака мертвий, то пішов з подвір'я сусіда. Злочин побачив односелець та зразу зателефонував до поліції. 40-річному чоловіку повідомили про підозру.

Ветеринари провели розтин тіла собаки та встановили, що обвинувачений розбив тварині череп і пошкодив мозок. Саме через це загинула тварина.

За інформацією поліції, підозрюваний у скоєному зізнався та співпрацював під час досудового розслідування. Це вважають обставиною, яка пом'якшує покарання.

Зверніть увагу! Якщо провину чоловіка за цією статтею доведуть, то йому загрожує штраф в розмірі від 17 до 51 тисячі гривень або арешт до шести місяців чи обмеження волі строком до 3 років.

Інциденти з тваринами: коротко