Цілком ймовірно, що справа нікуди далі не піде, а поліцейський не отримає ніякого покарання. На жаль, такі випадки в Україні не поодинокі. Досить часто з’являються новини та відео про те, як люди знущаються з тварин задля забавки. І хоча в країні давно діє адміністративна та кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами – застосувати її на практиці та покарати живодерів досить складно.

Розповідаємо про найгучніші скандали з живодерами в Україні та про те, яке покарання вони отримали.

Читайте також На Хмельниччині поліцейський знущався з кота, бо той не давав йому спати

Як страждають тварини

Догхантер Святогор / Фото з відкритих груп у фейсбуці

Мабуть, одна з найгучніших справ в Україні — це справа догхантера Святогора, яка тягнеться вже не перший рік. Святогора затримали ще у 2018 році, він відкрито і безсоромно заявляв про те, що вбиває безпритульних собак. Тоді його взяли під варту, а пізніше випустили під цілодобовий домашній арешт із забороною залишати місце свого проживання до 7 серпня 2018 року.

Поки Святогор перебував під слідством, він активно давав інтерв’ю, розповідав про вбитих ним тварин та закликав всіх наслідувати його приклад.

18 січня 2021 року пройшов суд на догхантером. Його звинувачували за частинами 2 та 3 статті 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості). Але нічого страшно у діях Святогора суд не побачив і заявив, що репліки догхантера, які пропагують культ насильства і жорстокості щодо безпритульних тварин, є "усними творами". А за це у статтях, за якими його звинувачують, кримінальна відповідальність не передбачена.

Цікаво й те, що ще у 2016 році Оболонське районне управління Мін'юсту України легалізувало громадську організацію "Спілка журналістів-догхантерів", одним із засновників цієї спілки і був Святогор. Після створення організації її члени співпрацювали з поліцією. Та після численних скарг і протестів поліція припинила співпрацю, а Мін'юст наказом № 15355 скасував офіційну реєстрацію "Союзу".

Але вже 24 травня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва 24 визнав протиправним і скасував наказ Міністерства юстиції України про анулювання реєстрації громадської організації "Союз журналістів-догхантерів".

Святогор розповідає, що на його рахунку тисячі убитих собак та показує, як убиває з гвинтівки голубів і ворон із власного балкона. До того ж чоловік не приховує, що його підтримують працівники поліції, а в інтерв’ю каже, що має впливових покровителів.

Тож, як ми бачимо, спілка догхантерів тепер існує у правовому полі, а сам Святогор досі не поніс ніякого покарання, та й навряд чи колись понесе, враховуючи те, що у судах закривають очі на жорстокість та вбивства чоловіка.

Скріншот з соцмережі

У березні 2021 року Вільнянський районний суд Запорізької області засудив 25-річну жінку до 5 років і 6 місяців позбавлення волі через жорстоке поводження з тваринами та виготовлення порнографії.

Жінка знімала на відео те, як вона топчеться по тваринах – собака, кішках, кроленятах, – душить їх на камеру. Частина відео, до того ж була платною. Окрім фото й відео знущання з тварин, жінка викладала й власні оголені фото.

Згодом поліція обшукала помешкання жінки та знайшла там фото і відеоматеріали катування та вбивства тварин. Сама жінка не заперечує, що робила все це, але каже, що не по своїй волі, а під тиском чоловіка, який надавав їй житло. Чоловіка, до речі, також засудили до 4 років тюрми з випробувальним строком 3 роки.

Собака, яку побили підлітки на Львівщині / Фото Суспільне

Взимку 2020 року на Львівщині підлітки познущалися над собакою. 16-річний хлопець разом із 14-річною подругою запхали тварину до мішка і почали бити палицею, знімаючи все це на телефон.

Покалічену собаку кинули помирати на смітнику, де вона пролежала три дні, але, на щастя, тварину знайшли волонтери та допомогли їй одужати. За цим фактом дізнавачі Бродівського відділення поліції, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

На початку червня 2021 року у Києві чоловік викинув власну собаку з вікна десятого поверху. Скавчання почули сусіди, вони й вибігли надвір та викликали поліцію. Але, на жаль, тварину врятувати не вдалося, вона померла дорогою до ветклініки. Тепер розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 299 ККУ – жорстоке поводження з тваринами.

І таких випадків тисячі по всій Україні. Хтось прив’язує собак до автомобілів і їздить з ними, підлітки вбивають котів та собак, знімаючи це на відео та викладаючи у соцмережі. Хоча формально закон про захист тварин в Україні є, по факту він майже не діє.

Як в Україні карають за жорстоке поводження з тваринами

В Україні діє закон "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Відповідно до частини першої статті 18 Закону при поводженні з тваринами не допускається:

використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин;

примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;

нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;

використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.

За жорстоке поводження з тваринами винні особи несуть адміністративну (стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та кримінальну (стаття 299 Кримінального кодексу України) відповідальність.

Нагадаємо, що побої, знущання з тварин тягнуть за собою штраф від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини, якщо її життю є загроза.

У разі колективних знущань, повторного випадку знущання – штраф збільшується від 5100 гривень до 8500 гривень або адмінарешт до 15 діб з конфіскацією тварини в разі потреби.

За задоволення статевої пристрасті з твариною – штраф від 3400 до 8500 грн.

Якщо поліція кваліфікує жорстоке поводження з твариною за статтею Кримінального кодексу, винуватцю в залежності від наслідків (загибель тварини) загрожує позбавлення волі від шести місяців до 3 років. За вбивство тварини в присутності дитини – обмеження позбавлення волі строком 3-5 років.

Передбачено також покарання до 8 років позбавлення волі, якщо зловмисник зробив це з особливою жорстокістю (повторно, колективні знущання, стосовно двох і більше тварин).

Як допомогти