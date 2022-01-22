Під час несподіваного візиту поліцейських одна з робітниць салону якраз надавала послуги клієнту.

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Що знайшли правоохоронці

Загалом у салоні правоохоронці застали шістьох дівчат, одна з них прийшла на зміну саме під час обшуку. Також у приміщенні перебував один клієнт, обмотаний лише рушником, якому і надавали послуги.

Серед різноманітних засобів для сексуальних утіх у кімнатах виявили:

масажні олії,

лубриканти,

"рольові" костюми, зокрема форму поліцейського,

багато одноразової спідньої білизни,

одноразові гігієнічні набори.

Цікаво! Будинок розпусти був замаскований під офіційний масажний салон – клієнти розплачувалися з повіями через касові апарати.

Клієнти розплачувалися з повіями через касові апарати, сплачуючи за послуги масажу, тут був навіть термінал для оплати картою. Судячи із чеків, вартість послуг складала від 1700 до 11 000 гривень та більше, враховуючи додаткові послуги.

Яке покарання світить власникам салону

Організаторам цього закладу для надання інтимних послуг загрожує покарання за статтею 303 про сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 4 до 7 років.

Працівниць, які надавали інтимні послуги, можуть оштрафувати на 170 гривень за заняття проституцією.

Обшуки у борделі Рівного: дивіться відео

Зауважимо, що нещодавно у Дніпрі затримали злочинне угруповання, що організувало мережу борделів. За даними правоохоронців лідером злочинної групи був 42-річний чоловік. Він орендував приміщення для розміщення борделів, розміщував рекламу та контролював роботу своїх працівників.