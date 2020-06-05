Школяр з Рівного зняв та розповсюдив у мережі відео, де ґвалтує свою 12-річну подругу. Зробив це 14-річний хлопець, аби доказати, що він справді зустрічається з дівчиною.

Неповнолітній зґвалтував школярку

Ролик побачила не тільки вся школа, а й рідні дівчинки, повідомляє "Рівне Вечірнє".

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У Рівному 14-річний підліток зняв і розповсюдив відео, де ґвалтує свою 12-річну подругу у під'їзді багатоповерхівки,

– йдеться у повідомленні.

За словами учнів, він зробив це, аби довести, що справді зустрічається із семикласницею. Відео хлопець активно поширював. Хвалився, що дуже крутий.

"У нас це відео бачили всі старшокласники, сміялися і передавали один одному. Але ми всі шоковані. Дівчинка навчається в 7 класі", – розповіла одна з учениць.

Що загрожує кривднику

Правоохоронці розповіли, що хлопець познайомився зі своєю жертвою в інстаграмі. Своєї вини він не визнає.

"Факт поширення відео був, зараз у Рівненському відділі поліції є кримінальне провадження. Про те, чи є на відео елементи порнографічного характеру, встановить експертиза", – заявила прокурорка Ілона Ютовець.

Неповнолітньому обрали запобіжний захід. Він перебуває під домашнім арештом.

Хлопець вже досяг віку кримінальної відповідальності. Якщо провину доведуть, йому загрожує покарання у вигляді ув’язнення до 12 років.