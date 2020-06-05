В Ровно школьник изнасиловал 12-летнюю девочку и снял это на видео
Школьник из Ровно снял и распространил в сети видео, где насилует свою 12-летнюю подругу. Сделал это 14-летний парень, чтобы доказать, что он действительно встречается с девушкой.
Несовершеннолетний изнасиловал школьницу
Ролик увидела не только вся школа, но и родные девочки, сообщает "Ровно Вечернее".
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В Ровно 14-летний подросток снял и распространил видео, где насилует свою 12-летнюю подругу в подъезде многоэтажки,
– говорится в сообщении.
По словам учеников, он сделал это, чтобы доказать, что действительно встречается с семиклассницей. Видео парень активно распространял. Хвастался, что очень крутой.
"У нас это видео видели все старшеклассники, смеялись и передавали друг другу. Но мы все шокированы. Девочка учится в 7 классе", – рассказала одна из учениц.
Что грозит обидчику
Правоохранители рассказали, что парень познакомился со своей жертвой в инстаграме. Своей вины он не признает.
"Факт распространения видео был, сейчас в Ровненском отделе полиции есть уголовное производство. О том, есть ли на видео элементы порнографического характера, установит экспертиза", – заявила прокурор Илона Ютовец.
Несовершеннолетнему избрали меру пресечения. Он находится под домашним арестом.
Парень уже достиг возраста уголовной ответственности. Если вину докажут, ему грозит наказание в виде заключения до 12 лет.