Школьник из Ровно снял и распространил в сети видео, где насилует свою 12-летнюю подругу. Сделал это 14-летний парень, чтобы доказать, что он действительно встречается с девушкой.

Несовершеннолетний изнасиловал школьницу

Ролик увидела не только вся школа, но и родные девочки, сообщает "Ровно Вечернее".

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В Ровно 14-летний подросток снял и распространил видео, где насилует свою 12-летнюю подругу в подъезде многоэтажки,

– говорится в сообщении.

По словам учеников, он сделал это, чтобы доказать, что действительно встречается с семиклассницей. Видео парень активно распространял. Хвастался, что очень крутой.

"У нас это видео видели все старшеклассники, смеялись и передавали друг другу. Но мы все шокированы. Девочка учится в 7 классе", – рассказала одна из учениц.

Что грозит обидчику

Правоохранители рассказали, что парень познакомился со своей жертвой в инстаграме. Своей вины он не признает.

"Факт распространения видео был, сейчас в Ровненском отделе полиции есть уголовное производство. О том, есть ли на видео элементы порнографического характера, установит экспертиза", – заявила прокурор Илона Ютовец.

Несовершеннолетнему избрали меру пресечения. Он находится под домашним арестом.

Парень уже достиг возраста уголовной ответственности. Если вину докажут, ему грозит наказание в виде заключения до 12 лет.