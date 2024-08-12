Мовиться про 12-річного хлопчика. Він був одним із тих, хто виступив проти насилля після того, як у різанині загинули три дівчинки.

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Що відомо про висування звинувачення 12-річному хлопчику

Журналісти наголосили, що хлопчику, ім'я якого не розголошується через його вік, висунуто звинувачення у зв'язку з насильницькими заворушеннями, що спалахнули 30 липня в Мерсісайді.

Хлопчик з Саутпорта має постати перед Молодіжним судом Мерсісайда.

Ще один 12-річний хлопчик визнав себе винним за двома пунктами звинувачень у заворушеннях із застосуванням насильства в Магістратському суді Манчестера 12 серпня, після двох окремих інцидентів у місті.

Під час слухань суд почув, що 31 липня хлопчик штовхнув ногою автобус і кинув камінь у бік іншого підлітка, коли група зібралася біля готелю "Холідей Інн", де зараз проживають шукачі притулку.

Окружний суддя Джоан Херст схарактеризувала цю справу як "дуже серйозну", зазначивши, що це перший випадок, коли вона стикається з людиною, яка була присутня під час обох інцидентів, пов'язаних з масовими заворушеннями.

Під час слухань адвокат Наташа МакГарр представляла інтереси юнака, заявила, що її підзахисний висловив почуття "великого жалю" і "абсолютного сорому" за свої дії.

Станом на неділю британські правоохоронці повідомили про 927 арештів і 466 звинувачень, висунутих по всій Британії у зв'язку з масовими заворушеннями.

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