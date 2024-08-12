Речь идет о 12-летнем мальчике. Он был одним из тех, кто выступил против насилия после того, как в резне погибли три девочки.

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Что известно о выдвижении обвинения 12-летнему мальчику

Журналисты отметили, что мальчику, имя которого не разглашается из-за его возраста, предъявлено обвинение в связи с насильственными беспорядками, вспыхнувших 30 июля в Мерсисайде.

Мальчик из Саутпорта должен предстать перед Молодежным судом Мерсисайда.

Еще один 12-летний мальчик признал себя виновным по двум пунктам обвинений в беспорядках с применением насилия в Магистратском суде Манчестера 12 августа, после двух отдельных инцидентов в городе.

Во время слушаний суд услышал, что 31 июля мальчик толкнул ногой автобус и бросил камень в сторону другого подростка, когда группа собралась возле отеля "Холидей Инн", где сейчас проживают искатели убежища.

Окружной судья Джоан Херст охарактеризовала это дело как "очень серьезное", отметив, что это первый случай, когда она сталкивается с человеком, который присутствовал во время обоих инцидентов, связанных с массовыми беспорядками.

Во время слушаний адвокат Наташа МакГарр представлявшая интересы юноши, заявила, что ее подзащитный выразил чувство "большого сожаления" и "абсолютного стыда" за свои действия.

По состоянию на воскресенье британские правоохранители сообщили о 927 арестах и 466 обвинениях, выдвинутых по всей Британии в связи с массовыми беспорядками.

Что произошло во время резни в Саутпорте