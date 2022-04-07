Наразі в Україні триває посівна. І окрім теперішнього блокування портів ще невідомо, як розвиватимуться події, коли настане час збирати врожай.

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Російська армія вже знищує елеватори й зерносховища. Шмигаль зауважив, що це чітка тенденція до зривання посівної й до зривання виконання експортних контрактів України.

Зерносховища не несуть загрози Російській Федерації, там не зберігається військова техніка. Ідеться дійсно про продовольчу безпеку і нашої держави, і всього світу,

– зауважив прем'єр.

Він додав, що наразі в Україні достатньо запасів і продовольства. Але своїми діями росіяни шкодять не лише Україні, а й тим країнам, які очікують цього зерна.

Війна Росії з Україною може призвести до голоду в деяких країнах

Зауважимо, що Росія та Україна є одними з найбільших експортерів зерна – ці країни забезпечують близько 30% світової пшениці. Такі країни, як Єгипет, Сирія, Ліван, Ємен, Алжир та Марокко сильно залежать від імпорту пшениці. До прикладу Ліван отримує 96% пшениці від Росії та України.

Якщо росіяни й надалі блокуватимуть транспортні коридори Чорного моря, ціни на транспортування різко зростуть – подвояться або навіть потрояться. Не кажучи вже про те, що війна в Україні, ймовірно, знизить експортні можливості країни. Тож незабаром найуразливіші країни, які й так страждають від голоду, стануть ще більш незахищеними.

Я абсолютно переконаний, якщо війна і вплив росіян триватимуть – вони блокуватимуть порти Чорного моря та інші можливості експортувати й постачати продукти,

– сказав Шмигаль.

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