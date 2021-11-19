За їхньою інформацією, Росія може планувати напад вже цієї зими. Якщо бути точнішим, то мовиться про грудень.

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Російська армія біля українського кордону містить від 80 до 90 тисяч військових, які в будь-який момент готові атакувати нашу державу. В їхньому арсеналі вся можлива техніка:

танки;

артилерія;

бронетехніка.

Паралельно з тим окупаційна влада продовжує мілітаризувати Крим. У грудні туди прибуде новостворений десантно-штурмовий полк російської армії.

Зауважимо! Раніше він базувався у Волгоградській області, а тепер розташовуватиметься у Феодосії.

Росія озброює Білорусь

Також Росія озброює Білорусь. Кремль постачатиме режиму Олександра Лукашенка винищувачі, вертольоти, засоби протиповітряної оборони та іншу зброю.

Самопроголошеному президентові Білорусі цього мало, тож він попросив Путіна надати йому ще більше техніки. Про це мовиться в останньому інтерв'ю білоруського диктатора російським медіа.

Попри всі ці очевидні факти, в Кремлі виправдовуються. Там продовжують цинічно запевняти, що Росія не загрожує Україні. Цим заявам у світі ніхто не вірить.

Ба більше, очільник польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що навіть міграційну кризу на білорусько-польському кордоні організував Лукашенко та Путін спеціально для того, аби відвернути увагу від нових військових атак, які Кремль готує в Україні.



Моравецький вважає міграційну кризу відвертанням уваги від України / Фото Business Insider

Україна готується до різних сценаріїв

Звісно, не вірить і Україна у благі наміри російської армії. Тож влада готується зокрема і до найгірших сценаріїв. Україна разом із західними партнерами розробляє комплексний пакет для стримування Росії.

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План має 3 рівні. На кожному рівні до плану доєднуються партнери, в залежності від їхньої готовності та рішучості:

перший – дипломатичний . Він полягає в тому, щоб партнери робили сильні, вчасні публічні і непублічні заяви на підтримку України;

. Він полягає в тому, щоб партнери робили сильні, вчасні публічні і непублічні заяви на підтримку України; другий – санкційний . У випадку нових агресивних дій з боку Росії необхідно запроваджувати нові болісні економічні обмеження, наприклад, бити у проєкт "Північний потік-2";

. У випадку нових агресивних дій з боку Росії необхідно запроваджувати нові болісні економічні обмеження, наприклад, бити у проєкт "Північний потік-2"; третій – це військово-оборонний рівень, в якому ми можемо розраховувати на наших партнерів.

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