Росія припиняє експорт пшениці, ячменю та кукурудзи

Митна підкомісія ухвалила рішення про заборону до 31 серпня на експорт з Росії зерна до країн ЄАЕС. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Йдеться про заборону на експорт пшениці, ячменю та кукурудзи. У такий спосіб у Кремлі хочуть забезпечити продовольчу безпеку.

Також стало відомо про зупинення експорту цукру до третіх країн. Водночас постачання до ЄАЕС може зберегтися.

Рішення про заборону експерту було прийнято після відповідної пропозиції Міністерства сільського господарства Російської Федерації.

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