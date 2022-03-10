Россия прекращает экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы
Таможенная подкомиссия приняла решение о запрете на экспорт из России зерна в страны ЕАЭС до 31 августа. Об этом пишут российские СМИ.
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Речь идет о запрете на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Таким образом, в Кремле хотят обеспечить продовольственную безопасность.
Также стало известно об остановке экспорта сахара в третьи страны. В то же время, поставки в ЕАЭС могут сохраниться.
Решение о запрете экспорта было принято после соответствующего предложения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
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