Росія відповідальна за водопостачання Криму: рішуча заява представниці ООН
За водопостачання жителів анексованого Криму чистою питною водою відповідає Росія. Водночас Україна повинна підтримувати здійснення економічних, соціальних і культурних прав кримчан.
Про це заявила офіційна представниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл у коментарі російському інформаційному агентству "РИА Новости".
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За даними російської влади, у водосховищах, які живлять Сімферополь, залишилося близько 20% запасів води. За серпень на півострові пересохли річки Альма, Чорна, Бельбек і Тонас.
Право на безпечну чисту питну воду і санітарію визнано Генеральною Асамблеєю ООН як одним з прав людини, необхідних для повноцінного життя і повного здійснення всіх прав людини,
– зазначила представниця.
Елізабет Тросселл заявила, що відповідно до міжнародного законодавства в галузі прав людини Україна зобов'язана підтримувати здійснення економічних, соціальних і культурних прав. А також постійно тримати в полі зору питання про те, чи може вона вжити заходів для забезпечення достатнього рівня життя для всіх осіб, які перебувають на її території.
Що відомо про водопостачання у Криму
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал.
- Після анексії Криму Україна припинила водопостачання до півострова.
- Запаси прісної води у Криму поповнюють з підземних джерел. Такі дії можуть призвести до засолення ґрунту.
- Влада Криму ввела поетапне обмеження постачання води.