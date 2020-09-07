За водопостачання жителів анексованого Криму чистою питною водою відповідає Росія. Водночас Україна повинна підтримувати здійснення економічних, соціальних і культурних прав кримчан.

Про це заявила офіційна представниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл у коментарі російському інформаційному агентству "РИА Новости".

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За даними російської влади, у водосховищах, які живлять Сімферополь, залишилося близько 20% запасів води. За серпень на півострові пересохли річки Альма, Чорна, Бельбек і Тонас.

Право на безпечну чисту питну воду і санітарію визнано Генеральною Асамблеєю ООН як одним з прав людини, необхідних для повноцінного життя і повного здійснення всіх прав людини,

– зазначила представниця.

Елізабет Тросселл заявила, що відповідно до міжнародного законодавства в галузі прав людини Україна зобов'язана підтримувати здійснення економічних, соціальних і культурних прав. А також постійно тримати в полі зору питання про те, чи може вона вжити заходів для забезпечення достатнього рівня життя для всіх осіб, які перебувають на її території.

Що відомо про водопостачання у Криму