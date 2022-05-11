Жертв серед дітей може бути більше

Дані про кількість постраждалих дітей у війні станом на ранок 11 травня повідомили в Офісі генпрокурора.

Увага Російські війська знову обстріляли Дніпропетровщину з території Херсонської області

Цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Більше ніж 643 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Станом на ранок 11 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося – 226. Зросла кількість поранених – 417,

– йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

Найбільше дітей постраждало:

у Донецькій області – 139,

Київській – 116,

Харківській – 99,

Чернігівській – 68,

Херсонській – 46,

Луганській – 45,

Миколаївській – 44,

Запорізькій – 28,

Сумській – 17,

у м. Києві – 16,

Житомирській – 15.

Росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру

Ювенальні прокурори зауважили, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів окупаційною армією Росією українських міст та сіл пошкоджено 1 657 закладів освіти, 139 з них зруйновані повністю.

До слова, вчора, 10 травня росіяни обстріляли школу-інтернат для дітей з особливими потребами у Луганській області. Заклад мав сучасний ремонт і обладнання. На щастя, вдалося уникнути жертв і постраждалих. Усіх вихованців зі школи раніше евакуювали.

Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру українських міст.

Крім того, росіяни вбивають наших дітей залишаючи боєприпаси на вулицях міст. Так, у Дніпропетровській області дитина знайшла боєприпас від касетного снаряда. Хлопчик приніс його додому, і вибухівка здетонувала. Дитині було 12 років.

У Дніпропетровські області це вже шоста смерть через такі боєприпаси.

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