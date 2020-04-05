Росія хоче посіяти розбрат всередині ЄС, використовуючи ситуацію з коронавірусом, – Кислиця

Росія хоче використати ситуацію з коронавірусом, щоб посилити протиріччя всередині Європейського Союзу. Українські дипломати мають на увазі спробу Росії провести через Генасамблею ООН проєкт резолюції щодо коронавірусу.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в коментарі "Голосу Америки".

Актуально Україна відреагувала на спроби Росії пропхати в ООН свій проєкт резолюції по COVID-19

За словами українського дипломата, російська сторона "демонструє професіоналізм", прагнучи досягнення своєї мети.

Те, що Москва розробляє багаторівневі та багатокрокові плани – це факт. ЄС має продемонструвати єдність, тому що частина ковідного плану РФ – це використати коронавірус, щоб посилити протиріччя всередині ЄС і тим самим його розвалити, принаймні політично,

– заявив посол України в ООН.

Посол України в ООН також наголосив, що позицію України щодо запропонованої Росією резолюції підтримала дуже широка група держав.

Кислиця окремо звернув увагу на позицію ЄС щодо російського проєкту. ЄС виступив проти російського варіанту документа за кілька хвилин до кінця голосування.

Посол відзначив, що криза, спричинена коронавірусом, може стати нагодою для ООН "позбутись старих методів" і почати використовувати у роботі нові технології, зберігши при цьому демократичність.

Що відомо про резолюцію ООН щодо протидії коронавірусу

Генасамблея ООН, 3 квітня, ухвалила резолюцію про солідарність країн у боротьбі з пандемією коронавірусу.

У ній мовиться, зокрема:

Про обмін країнами інформацією про коронавірус та перебіг захворювання,

Про обмін науковими знаннями про боротьбу з вірусом та ймовірними ліками,

Про обмін передовим досвідом для боротьби з пандемією і подолання її наслідків.

Причому в тексті резолюції відсутній пункт про пом'якшення санкцій, який відстоювала та намагалася пропхнути Російська Федерація.