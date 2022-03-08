Подоляк показав малюнок сина про війну
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ворог перетворив наших діток на "дітей війни".
Це важливо Україну за 12 днів війни залишило понад 2 мільйони людей, – ООН
Українським дітям доводиться сидіти у підвалах, перебувати під обстрілами та бачити зброю.
Росіяни перетворили наших діток на "дітей війни". Які сплять у підвалах, постійно перебувають під обстрілами ракетами, бачать озброєних загарбників, що грабують, розстрілюють, мародерять,
– написав Подоляк.
Подоляк додав малюнок свого семирічного сина.
"Мій семирічний син бачить війну так, як на малюнку. Тепер це назавжди у пам'яті наших дітей", – написав радник глави ОП.
Малюнок сина Подоляка про війну / Фото з твітеру Подоляка
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