Подоляк показав малюнок сина про війну

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ворог перетворив наших діток на "дітей війни".

Це важливо Україну за 12 днів війни залишило понад 2 мільйони людей, – ООН

Українським дітям доводиться сидіти у підвалах, перебувати під обстрілами та бачити зброю.

Росіяни перетворили наших діток на "дітей війни". Які сплять у підвалах, постійно перебувають під обстрілами ракетами, бачать озброєних загарбників, що грабують, розстрілюють, мародерять,

– написав Подоляк.

Подоляк додав малюнок свого семирічного сина.

"Мій семирічний син бачить війну так, як на малюнку. Тепер це назавжди у пам'яті наших дітей", – написав радник глави ОП.



Малюнок сина Подоляка про війну / Фото з твітеру Подоляка

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