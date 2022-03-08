Подоляк показал рисунок сына о войне
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что враг превратил наших детей в "детей войны".
Это важно Украину за 12 дней войны оставило более 2 миллионов человек, – ООН
Украинским детям приходится сидеть в подвалах, находиться под обстрелами и видеть оружие.
Россияне превратили наших детей в "детей войны". Которые спят в подвалах, постоянно находятся под обстрелами, ракетами, видят вооруженных захватчиков, которые грабят, расстреливают, мародерят,
– написал Подоляк.
Подоляк добавил рисунок своего семилетнего сына.
"Мой семилетний сын видит войну как на рисунке. Теперь это навсегда в памяти наших детей", – написал советник главы ОП.
Рисунок сына Подоляка о войне / Фото с твиттера Подоляка
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