Крематорії вже запрацювали. Рашисти поспішають позбутися тіл мирних українців, щоб світ не дізнався про те, що творилося у Маріуполі.

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Ще тиждень тому попередні дані вказували про 5 тисяч вбитих цивільних. З огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування та тривалість блокади, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч маріупольців.

Саме тому Росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити,

– розповіли у мерії.

Тіла спалюють колаборанти

Усю брудну роботу з зачистки міста росіяни залишили колаборантам. До бригад, які спалюють тіла закатованих людей, залучили бойовиків з фейкових республік на Донбасі. Контролює цю жахливу роботу проголошений окупантами "мер" Маріуполя Костянтин Іващенко.

У мерії зазначили, що колаборант багато років намагався захопити владу, але врешті-решт йому вдалося стати хіба що директором маріупольського крематорію.

Масштабу трагедії в Маріуполі світ не бачив з часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. На жаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень,

– сказав справжній мер Вадим Бойченко.

Він зазначив, що в Маріуполі створили "нові Освенцим та Майданек". Світ має допомогти покарати путінських нелюдів.

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