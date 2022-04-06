Про це в ефірі 24 каналу розповів історик, працівник Інституту історії НАН України Олександр Алфьоров. Він зазначив, що у 1918 році вже був погром Києва, коли Михайло Муравйов зайшов з військами й за різними даними знищив приблизно 10 тисяч киян.

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"Хочу нагадати єврейські погроми, в яких звинуватили українців, зокрема Симона Петлюру. Це вересень 1919 року. Це робили більшовики й білогвардійці. Тобто росіяни", – сказав історик.

Це в генетичній пам'яті російської армії

За словами Алфьорова, коли почалася Друга світова війна, у 1939 році у Львові закатували величезну кількість цивільного населення. Він наголосив, що росіяни знищували цивільних й коли приходили, й коли виходили з населених пунктів.

Історик також пригадав голодомори та газові атаки, які вчиняли окупанти. Алфьоров розповів, що росіяни завжди залишають після себе випалену землю.

Бачимо Бучу. Це те саме, що робили у 1918 році, сто років тому. Тобто ми говоримо про генетичну пам'ять їхньої армії. Ми говоримо про те, що жінок "розмальовували" ножами як і зараз. Бачимо зґвалтування і розстріли,

– сказав історик.

Він зазначив, що не було лише одного – ні СРСР, ні Росія ніколи не несли відповідальність за свої дії.

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