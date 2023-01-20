Про це розповів онук Олени Данило Журавський. Він зазначив, що рідні не можуть навіть поховати жінку.

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"Я можу говорити впевнено, ми пережили цей момент. Минуло 6 днів, моєї бабусі немає, ховати просто нічого. Її просто розірвало на шматки, на такі дрібні шматки, що просто неможливо ідентифікувати", – сказав чоловік.

Він зазначив, що його дядько здав зразки ДНК. Він чекатиме, коли на руїнах знайдуть частинки тіл.

"Знаходять пальці та ще щось", – розповів Данило.

Перед смертю телефонувала

Чоловік сказав, що бабуся за 15 хвилин до теракту зателефонувала до його дядька й прощалася. Вона була одна у квартирі.

Мій дядько Роман з вагітною дружиною та двома маленькими дітьми пішов до церкви, а бабуся залишилась вдома. Вона сказала дядькові, що вночі їй відкрився Бог та сказав, що забере. Передчувала та не жартувала, – пригадав онук Олени.

Він зауважив, що коли дядько говорив з бабусею телефоном, то не було жодних вибухів ППО. Ракета на величезній швидкості влучила в багатоповерхівку.

Залишився спресований бетон

Данило припустив, що ракета російських вбивць влучила саме у квартиру, де була його бабуся Олена. За його словами, від четвертого поверху до другого був спресований бетон.

"Бабуся перебувала в вітальні, звідки був вид на Дніпро. Туди влетіла ракета", – зазначив Данило Журавський.

Він додав, що Олена Журавська 27 років працювала викладачкою в дитячому садку. Данило сказав, що всі фото жінки були у знищеній квартирі, залишились тільки ті, що були в телефоні.

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