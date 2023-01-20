Об этом рассказал внук Елены Даниил Журавский. Он отметил, что родные не могут даже похоронить женщину.

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"Я могу говорить уверенно, мы пережили этот момент. Прошло 6 дней, моей бабушки нет, хоронить просто ничего. Ее просто разорвало в куски, на такие мелкие куски, что просто невозможно идентифицировать", – сказал мужчина.

Он отметил, что его дядя сдал образцы ДНК. Он будет ждать, когда на развалинах найдут частицы тел.

"Находят пальцы и еще что-то", – рассказал Данило.

Перед смертью звонила по телефону

Муж сказал, что бабушка за 15 минут до теракта позвонила по телефону его дяде и прощалась. Она была одна в квартире.

Мой дядя Роман с беременной женой и двумя маленькими детьми пошел в церковь, а бабушка осталась дома. Она сказала дяде, что ночью ей открылся Бог и сказал, что отнимет. Предчувствовала и не шутила, – вспомнил внук Елены.

Он заметил, что когда дядя говорил с бабушкой по телефону, то не было никаких взрывов ПВО. Ракета на огромной скорости попала в многоэтажку.

Остался спрессованный бетон

Даниил предположил, что ракета российских убийц попала именно в квартиру, где находилась его бабушка Елена. По его словам, от четвертого этажа ко второму был спрессован бетон.

"Бабушка находилась в гостиной, откуда был вид на Днепр. Туда влетела ракета", – отметил Даниил Журавский.

Он добавил, что Елена Журавская 27 лет работала преподавательницей в детском саду. Даниил сказал, что все фото женщины были в уничтоженной квартире, остались только те, что были в телефоне.

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