Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у Харкові Анна Черненко. За її словами, у чоловіка влучив снаряд.

До теми росіяни атакували ракетами центр Харкова: фото наслідків удару

"На жаль, чоловік не вижив. Йому був 71 рік. Це не перша біда під час аграрних робіт", – розповіла журналістка.

Атакували склад з насінням

За словами кореспондентки, в області вже завершують збирання врожаю. Відомо, що росіяни обстріляли один зі складів соняшника.

Там була масштабна пожежа, але аграріям і рятувальникам вдалося відвоювати приблизно 500 тонн насіння,

– повідомила Черненко.

До речі Зрадник не вгодив: на Харківщині колаборанта з мішком на голові вивезли у невідомому напрямку

Корегувальник, який тікав від обстрілів

Від російських обстрілів дуже потерпає Дергачівський район Харківщини. Як зазначила кореспондентка, він є щитом перед Харковом, який бере на себе весь удар.

"Представники СБУ там викрили корегувальника. Дивує, що це мешканець села Слатино, по якому б'ють росіяни. Він передавав карти, визначав точки, щоб вбивати наших хлопців зі Збройних Сил. Коли Слатино звільнили, то ця людина не знайшла нічого кращого, як втекти до Харкова. Тобто він втік від обстрілів, якими Слатино накривають", – розповіла кореспондентка.

Вона додала, що корегувальника затримали у Харкові.

Зверніть увагу – у Харківській області можуть оголосити обов'язкову евакуацію: дивіться відео