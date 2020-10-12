На зупинці біля села Большеорловське Нижньогородської області юнак відкрив вогонь по автобусу з мисливської рушниці. Інцидент стався, коли до населеного пункту прибув чи не єдиний громадський транспорт, який ходить до глибинки.

Саме через цей факт людей у салоні автобусу завжди чимало. Вбивця це стовідсотково усвідомлював та розумів, що внаслідок стрілянини буде багато постраждалих. повідомляє 24 канал із посиланням на російські ЗМІ.

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За даними слідчих, 18-річний Данило Монахов зранку приїхав до бабусі в село, але посварився з нею та почав вбивати людей.

Що відомо про масові вбивства під Нижнім Новогородом

Першою жертвою росіянина стала його родичка. Схопивши рушницю, хлопець вистрілив із нею у рідну бабусю. Крім того, він застрелив сусіда, який вийшов на звуки пострілів.

Потім Монахов пішов на зупинку громадського транспорту, де почав стріляти на ураження по автобусу. У результаті нападу загинули чотири людини. Ще п'ятеро отримали поранення.

Хлопця шукають спецпризначенці

Після зухвалого масового розстрілу людей підліток втік до лісу разом із зброєю. Як кажуть російські поліцейські, у нього при собі є дві рушниці та приблизно 40 набоїв до них. Зброя, до речі, була офіційно зареєстрована на Монахова.

У Росії – черговек масове вбивство / Фото російські ЗМІ

Наразі у Нижньогородській области оголошено план "Перехоплення". На в'їзді до найближчого густонаселеного міста та виїздах з села чергують поліцейські. Для розшуку вбивці залучили загони СОБРУ та "омону".



18-річний хлопець вбив щонайменше п'ятьох людей / Фото російські ЗМІ

Скоріш за все, до хлопця застосують улюблений російськими силовиками спосіб знешкодження – розстріл.