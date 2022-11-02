Жертви й нападник влаштували частування у школі

Постраждалих серед учнів немає, адже зараз вони на канікулах. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.

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Інцидент трапився у школі №43. Коли нападник прийшов під школу, то подзвонив своїй знайомій Єлєні Камазовій, яка у ній працює. Та вийшла і впустила чоловіка, адже навчальний заклад був закритий. Відомо, що Камазова була секретаркою у школі.

Під час посиденьок в учительській між чоловіком та жінкою виник конфлікт. Під час сварки гість витягнув ніж і зарізав секретарку. Також він поранив заступницю директора, адже та намагалася захистити колегу.

Після нападу росіянин втік з місця події. Зараз територію школи оточили, а неадеквата шукають.



Жінка, яку вбили в учительській у Росії

Перед різаниною разом ходили по торт

Згодом з'явилася інформація про те, що жертва й нападник – співмешканці. Чоловік навіть прийшов до школи з букетом квітів. Він спокійно попив чаю в учительській, а потім разом з Камазовою пішов у магазин по торт. Перед тим вони кілька разів разом виходили на перекур. Коли пара повернулася, то влаштувала різанину.

До речі, інші російські джерела пишуть, що спершу неадекват поранив заступницю директора, а вже після того вбив свою співмешканку. Крім того, він поранив сам себе.

Поліцію на місце події викликав вахтер. Зараз чоловік перебуває у лікарні.