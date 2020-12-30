У село у Свердловській області на виклик до літньої жінки прибула швидка. Водій авто поніс у будинок ноші, а невідомий у цей час викрав машину. Згодом транспорт знайшли, однак викрадач зник.

Викрадення швидкої: як все було

Інцидент з викраденням карети швидкої стався в селі під Первоуральськом в Свердловській області. Про це повідомляє ТАСС, пише 24 канал.

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Швидка приїхала на виклик до старшої жінки. Бригада пішла у будинок, а водій згодом поніс туди ноші, залишивши у замку запалювання ключі. Після цього невідомий швидко сів у машину і поїхав.

Невідомий чоловік викрав швидку: дивіться відео

Що кажуть у поліції

Поліція порушила кримінальну справу за фактом викрадення машини швидкої допомоги. Зокрема, за статтею про неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортом.

Викрадене авто знайшли, воно не пошкоджене. Однак викрадач зник, його пошуки тривають. На причетність до даного інциденту поліція перевіряє раніше судимих людей, які ведуть асоціальний спосіб життя і схильні до такого.

Інцидент трапився під Первоуральськом: дивіться карту