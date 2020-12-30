В село в Свердловской области на вызов к пожилой женщине прибыла скорая. Водитель авто понес в дом носилки, а неизвестный в это время угнал машину. Впоследствии транспорт нашли, однако угонщик исчез.

Похищение скорой: как все было

Инцидент с угоном кареты скорой произошел в селе под Первоуральском Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС, пишет 24 канал.

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Скорая приехала на вызов к старшей женщине. Бригада пошла в дом, а водитель впоследствии понес туда носилки, оставив в замке зажигания ключи. После этого неизвестный быстро сел в машину и уехал.

Неизвестный мужчина похитил скорую: смотрите видео

Что говорят в полиции

Полиция возбудила уголовное дело по факту угона машины скорой помощи. В частности, по статье о неправомерном завладении автомобилем или другим транспортом.

Угнанное авто нашли, оно не повреждено. Однако похититель скрылся, его поиски продолжаются. На причастность к данному инциденту полиция проверяет ранее судимых людей, которые ведут асоциальный образ жизни и склонны к такому.

Инцидент произошел под Первоуральском: смотрите карту