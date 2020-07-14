Співробітники Федеральної служби безпеки Росії в окупованому Криму катують затриманих. Нікого з них до відповідальності не притягнули.

Російські силовики б'ють, використовують удари електричним струмом та удушення, для того, щоб змушувати людей дати свідчення. Про це мовиться у доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, опублікованій на офіційній фейсбук-сторінці.

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Суд ігнорує скарги жертв

Попри те, що місія ООН фіксувала випадки знущань і жорстокого поводження на окупованому півострові, за жоден із них російські силовики не відповідали.

Суди або повністю ігнорували скарги жертв на катування та жорстоке поводження, або призначали формальні розслідування. Їх завершують без висунення жодних обвинувачень.

Генеральний секретар ООН наголошує, що ризик катувань та жорстокого поводження є особливо високим під час свавільних арештів та тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом.

Медики теж ігнорують потерпілих

Коли потерпілі потрапляли у Сімферопольське СІЗО або ізолятори тимчасового тримання, то медичний персонал зазвичай відмовляв їм у огляді та фіксуванні тілесних ушкоджень.

Рівень безкарності був таким, що в деяких випадках співробітники ФСБ піддавали жертв жорстокому поводженню на очах у їхніх адвокатів, залучених державою для здійснення захисту за призначенням. Останні не вживали жодних заходів для захисту своїх клієнтів,

– мовиться у повідомленні місії.

В ООН нагадали, що заборона катувань та жорстокого поводження є абсолютною та не передбачає жодних винятків.