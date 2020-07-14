Сотрудники Федеральной службы безопасности России в оккупированном Крыму пытают задержанных. Никого из них к ответственности не привлекли.

Российские силовики бьют, используют удары электрическим током и удушение для того, чтобы заставлять людей давать показания. Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, опубликованном на официальной фейсбук-странице.

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Суд игнорирует жалобы жертв

Несмотря на то, что миссия ООН фиксировала случаи издевательств и жестокого обращения на оккупированном полуострове, ни за один из них российские силовики не ответили.

Суды либо полностью игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение, либо назначали формальные расследования. Их завершают без предъявления обвинений.

Генеральный секретарь ООН отмечает, что риск пыток и жестокого обращения особенно высок во время произвольных арестов и содержания под стражей без связи с внешним миром.

Медики тоже игнорируют пострадавших

Когда потерпевшие попадали в Симферопольское СИЗО или изоляторы временного содержания, то медицинский персонал обычно отказывал им в осмотре и фиксировании телесных повреждений.

Уровень безнаказанности был таким, что в некоторых случаях сотрудники ФСБ подвергали жертв жестокому обращению на глазах у их адвокатов, привлеченных государством для осуществления защиты по назначению. Последние не предпринимали никаких мер для защиты своих клиентов,

– говорится в сообщении миссии.

В ООН напомнили, что запрет пыток и жестокого обращения является абсолютным и не предполагает никаких исключений.

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