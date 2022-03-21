Про який саме населений пункт мовиться – не повідомляють. Відомо, що він був тимчасово окупований російськими загарбниками, але українські захисники вже звільнили цю місцевість.

До теми "Тікали, ховаючись за цвинтарем": як російські окупанти епічно зазнали поразки під Сумами

Рашисти ховались у дитячому садочку

ЗСУ опублікували фото, які свідчать про те, що російські "асвабадітєлі" ховалися у дитячому садку. У дворі стоїть покинута ворожа техніка з рашистською свастикою "Z".

На іншій світлині видно дитячий манеж, який загарбники використовували як склад для власних речей. На задньому плані цієї ж фотографії можна побачити, що окупанти усе поперевертали та поламали. Що їм зробили дитячі шафки та стільчики залишається таємницею.

Окупанти поселились у дитячому садку: фото Генштабу ЗСУ

Втрати ворога станом на 21 березня: дивіться відео