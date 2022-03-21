О каком именно населенном пункте говорится – не сообщают. Известно, что он был временно оккупирован российскими захватчиками, но украинские защитники уже освободили эту местность.

К теме "Убегали, прячась за кладбищем":как российские оккупанты эпически потерпели поражение под Сумами

Рашисты прятались в детском саду

ВСУ опубликовали фото, свидетельствующие о том, что российские "освободители" прятались в детском саду. Во дворе стоит заброшенная вражеская техника с рашистской свастикой "Z".

На другой фотографии виден детский манеж, который захватчики использовали как склад для личных вещей. На заднем плане этой же фотографии можно увидеть, что оккупанты все перевернули и сломали. Что им сделали детские шкафчики и стульчики остается тайной.

Оккупанты поселились в детском саду: фото Генштаба ВСУ

Потери врага по состоянию на 21 марта: смотрите видео