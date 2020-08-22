Рослина з Червоної книги розростається по Дніпру. Водяний горіх почав ширитися з Київщини каскадом водосховищ 8 років тому, і за цей час по течії дійшов до Черкас. Рослина перекриває протоки та знищує кисень у воді, через що гине риба.

Про це нашестя заявляють науковці та рибоохоронці, але нічого вдіяти не можуть. Детальніше про це – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Яків Кунець із товаришем приїхали на урочища біля Черкас порибалити. Чоловіки із Київщини, але розповіли, що там місць для любительського промислу майже не лишилось. Територію поступово захоплює водяний горіх.

Він відзначив, що всі водойми Київської, Чернігівської, Черкаської областей заросли горіхом. Це заважає, оскільки неможливо проїхати. Крім цього, від задухи гине риба. Особливо це стосується судака і щуки. Крім цього, рослина заважає навіть йти берегом, оскільки вона гостра і на неї боляче наступати.

Горіх швидко захоплює територію і повністю перекриває притоки Дніпра та урочища, де немає сильної течії. Через густе листя вода спиняється і починає цвісти.



Водяний горіх знищує кисень у воді / Скриншот з відео

Іхтіолог Олександр Жижеря пояснив, що взимку цей горіх гниє і забирає весь кисень з води. Відтак він тільки негативно впливає на існування водних біоресурсів.

У нерестовий період це перешкоджає підходу риби до нерестовищ. Влітку риба покидає ділянки, які вкриті цією рослиною, у зв'язку з відсутністю під нею кисню,

– відзначив він.

Насамперед через це страждають мальки риб, для яких тиха вода в затоках та річках, – це тимчасова домівка. Тут вони живуть допоки не виростуть, аби звідти піти на глибину.

Начальник рибоохоронного патруля Віктор Іванько розповів, що з кожним роком зменшуються місця, де б мала риба могла б плавати, виростати, харчуватися.

"Якщо не розробити програму з боротьбою – то вона повністю закриє наше водосховище Кременчуцьке, і кількість риби буде зменшуватись з кожним роком", – наголосив він.

Чому з рослиною не можна боротися

Боротися з водяним горіхом не можна, адже вже 10 років її захищає Червона книга України. Тоді цих горіхів було справді не знайти. Нині ж – перетворилась на зеленого окупанта.

Науковці вивчали цю проблему, але вирішили з Червоної книги не прибирати. За словами завідувача відділу інститут рибного господарства Ігоря Бузевича, його спалах пов'язаний зі змінами умов в оточенні, яке регулює людина. І, наприклад, в київських озерах його не додалося, а саме у водосховищах він з'явився.

При зміні цих умов він може зникнути. Тобто, той факт, що в антропогенно змінених системах дає спалах якийсь вид не є підставою для виведення його з Червоної книги. Ось це основний аргумент,

– пояснив він.

Рибоохоронці вважають, що потрібно діяти терміново, адже з кожним роком водяний горіх захоплює все більше території. Боротися з рослиною доведеться довго, адже її плоди десятиліттями можуть зберігатися у мулі і здатні проростати.