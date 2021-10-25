Убивцю, який утік із місця злочину 24 роки тому, так і не покарають. Річ у тім, що чоловік уже помер.

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Убив за зраду в сімейному бізнесі

За інформацією слідства, убитий дядько був бізнесменом. Племінник-убивця працював керівником його ферми. Перед смертю дядько поїхав до Києва, щоб оформити валютний кредит та відкрити свій завод. Після цього чоловік хотів відлучити племінника від сімейного бізнесу.

Помешкання вбивства
Місце вбивства / Колаж 24 каналу

Родич покійного дізнався про задум дядька та вирішив помститись. Він прийшов уночі у помешкання власного дядька та вбив його разом із дружиною. Убивця вистрелив 12 пострілами. Потім ще й інсценував пограбування та втік.

Справу поліція розкрила лише у 2021 році. Її передали до суду 25 жовтня. Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний племінник загиблого, який уже сам помер.

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