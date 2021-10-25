Убивцю, який утік із місця злочину 24 роки тому, так і не покарають. Річ у тім, що чоловік уже помер.

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Убив за зраду в сімейному бізнесі

За інформацією слідства, убитий дядько був бізнесменом. Племінник-убивця працював керівником його ферми. Перед смертю дядько поїхав до Києва, щоб оформити валютний кредит та відкрити свій завод. Після цього чоловік хотів відлучити племінника від сімейного бізнесу.



Місце вбивства / Колаж 24 каналу

Родич покійного дізнався про задум дядька та вирішив помститись. Він прийшов уночі у помешкання власного дядька та вбив його разом із дружиною. Убивця вистрелив 12 пострілами. Потім ще й інсценував пограбування та втік.

Справу поліція розкрила лише у 2021 році. Її передали до суду 25 жовтня. Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний племінник загиблого, який уже сам помер.

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