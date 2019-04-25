05:34
25 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, 24 квітня
      Вєсті.UA: Нові "перемоги" Зеленського. Політичне майбутнє Порошенка
      Вєсті.UA
      20:45, 24 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Розкрадання в "Укроборонпромі": чому ще нікому не оголосили підозри

      4
      Ситник розкрив деталі розслідування щодо розкрадання в "Укроборонпромі"
      Ситник розкрив деталі розслідування щодо розкрадання в "Укроборонпромі" / Колаж 24 канал

      Сьогодні триває розслідування щодо корупційних схем в "Укроборонпромі". Поки жодне кримінальне провадження ще не було витребувано. Крім того, антикорупційні прокурори підозри нікому не оголосили.

      Як розповів під час засідання комітету з питань запобігання корупції директор НАБУ Артем Ситник, заступник голови Спеціальної антикорупційної прокуратури, прокурор Максим Грищук надав детективам очолюваного ним відомства вказівку не згадувати у матеріалах кримінальної справи прізвище Гладковського.

      Читайте також: НАБУ завершило розслідувати свою причетність до справи про корупцію в "Укроборонпромі"

      "Що стосується самого розслідування, з моменту реєстрації провадження за сюжетом Bihus.info, 26 лютого, з того часу не витребувано жодне кримінальне провадження, за яким ставилось питання про витребовування. Тому фактично йде розслідування тих фактів і сьогодні підозру нікому поки що не оголошуємо. Зараз пройшло декілька місяців. Підозр ніяких не оголошено. Розслідування триває", – зазначив він.

      Як зауважив Ситник, за весь період роботи НАБУ та САП було надано аж 10 вказівок прокурорам у справах "Укроборонпрому" та оборонної сфери.

      "За весь період роботи НАБУ та САП було надано аж 10 вказівок прокурорам за цими справамм. Виходячи з того, що така мала кількість вказівок, я думаю що це і є спільна праця детективівт і прокурорів", – підкреслив Ситник.

      Раніше Артем Ситник у коментарі 24 каналу розповідав, що йому довелося звільнити від роботи двох працівників НАБУ – Олега Борисенка і Дмитра Литвиненка, аби на них не тиснули після розслідування в "Укроборонпромі". Крім того, цікавим є і те, що керівник САП Назар Холодницький порушив кримінальну справу проти Ситника у зв’язку зі скандалом в "Укроборонпромі".

      Читайте також: Таємничі "87 сторінок", або Як Луценко та Ситник посварилися через розслідування Bihus.Info

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журанлісти.

      До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу. Також 4 березня Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

      blog_ava
      Бруклін Бекхем пристрасно обійняв кохану Хану Кросс: чуттєві знімки
      24 квітня
      887
      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 24 квітня: здешевшання газу в Україні, паспорти Росії для жителів Донбасу
      24 квітня , 22:01 Головні новини 24 квітня: здешевшання газу в Україні, паспорти Росії для жителів Донбасу
      1292
      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      24 квітня , 22:00 Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      Ольга Черненко 542
      Що означає рішення суду про призупинення обов’язкового перейменування УПЦ МП
      24 квітня , 21:00 Що означає рішення суду про призупинення обов’язкового перейменування УПЦ МП
      Ірина Поліщук 4664
      "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
      24 квітня , 20:29 "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
      497
      Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      24 квітня , 19:30 Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      Світлана Попова 2090
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук