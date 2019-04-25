Розкрадання в "Укроборонпромі": чому ще нікому не оголосили підозри

Сьогодні триває розслідування щодо корупційних схем в "Укроборонпромі". Поки жодне кримінальне провадження ще не було витребувано. Крім того, антикорупційні прокурори підозри нікому не оголосили.

Як розповів під час засідання комітету з питань запобігання корупції директор НАБУ Артем Ситник, заступник голови Спеціальної антикорупційної прокуратури, прокурор Максим Грищук надав детективам очолюваного ним відомства вказівку не згадувати у матеріалах кримінальної справи прізвище Гладковського.

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"Що стосується самого розслідування, з моменту реєстрації провадження за сюжетом Bihus.info, 26 лютого, з того часу не витребувано жодне кримінальне провадження, за яким ставилось питання про витребовування. Тому фактично йде розслідування тих фактів і сьогодні підозру нікому поки що не оголошуємо. Зараз пройшло декілька місяців. Підозр ніяких не оголошено. Розслідування триває", – зазначив він.

Як зауважив Ситник, за весь період роботи НАБУ та САП було надано аж 10 вказівок прокурорам у справах "Укроборонпрому" та оборонної сфери.

"За весь період роботи НАБУ та САП було надано аж 10 вказівок прокурорам за цими справамм. Виходячи з того, що така мала кількість вказівок, я думаю що це і є спільна праця детективівт і прокурорів", – підкреслив Ситник.

Раніше Артем Ситник у коментарі 24 каналу розповідав, що йому довелося звільнити від роботи двох працівників НАБУ – Олега Борисенка і Дмитра Литвиненка, аби на них не тиснули після розслідування в "Укроборонпромі". Крім того, цікавим є і те, що керівник САП Назар Холодницький порушив кримінальну справу проти Ситника у зв’язку зі скандалом в "Укроборонпромі".

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Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журанлісти.



До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу. Також 4 березня Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.