У Берліні 11 вересня стартувала зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату. Участь від України бере, зокрема, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, а від Росії – заступник голови тамтешньої президентської адміністрації Дмитро Козак.

Основні теми, які обговорюють під час зустрічі

Про це журналістам розповів Єрмак. За його словами, основними темами заходу є підготовка до якнайскорішого скликання саміту четвірки і режим тиші на Донбасі. Про це пише Укрінформ.

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Будемо говорити про дуже вважливе питання щодо режиму тиші, який тривав 6 тижнів. Ми будемо робити все необхідне, щоб його підтримувати, щоб не дати його зірвати. Нам дуже важливо залучити до цього процесу всіх учасників нормандського формату,

– зауважив Єрмак.

Керівник ОПУ додав, що делегації також обговорять питання проведення наступного саміту лідерів нормандської четвірки у Берліні. Українська сторона вважає, що його треба провести якнайскоріше – канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підтримують цю ідею.

"Але всі розуміють, що зустріч керівників має відбутися після того, як більшість того, про що було домовлено в Парижі в грудні 2019 року, буде виконано. Українська сторона, зі свого боку, робить все можливе і навіть неможливе. І ми сподіваємося, що таку домовленість буде досягнуто", – наголосив він.

Що до інших тем зустрічі, то це:

домовленості, досягнуті у межах мінського процесу, щодо нових точок розведення, розмінування, створення нових КПВВ.

з ініціативи України питання про поновлення процесу обміну заручників, що для Києва залишається одним із пріоритетних завдань.

Загалом, за словами керівника ОП, він розраховує на "конструктивний, непростий, як завжди дуже довгий діалог".

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Перемовини у нормандському форматі проходять у відомстві федерального канцлера Німеччини. Українську сторону, окрім Єрмака, представляє віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. До складу делегації також входять представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.