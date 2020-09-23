Служба безпеки України потребує реформування. Зокрема, це стосується питання розслідування схеми "Роттердам+". Однак відповідні зміни потрібні не всій службі. Щотижня СБУ робить реалізацію гучних корупційних схем – департамент, який займається захистом економіки працює ефективно в питанні Укрзалізниці .

Але є й так званий антикорупційний департамент, який вимагає реформування. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст та колишній нардеп Сергій Лещенко.

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Він зазначив, що в часи Порошенка цей департамент дуже дивно працював – у підсумку його роботи, Медведчук отримав нульову конкуренцію.

Які перспективи у розслідуванні схеми "Роттердам+"

За словами Лещенка, ця справа не лише повинна бути розслідувана, а винні мають сісти за грати. У цьому сенсі є прогрес – 6 осіб отримали підозру, однак станом на зараз процес розслідування зупинений, зазначив журналіст.

"Я сподіваюсь, що Антикорупційний суд поставить крапку на користь розслідуванню. Адже докази є вагомими – на комп'ютерах чиновників, які запроваджували схему "Роттердам+", знайшли відповідну "переписку". З'ясувалося, що вони отримали формулу від Ахметова, тобто від компанії ДТЕК", – розповів Лещенко.

Знайшли попередні довідки, які готував "головний регулятор" Вовк, що втік з країни, аби не сісти за грати. Він казав, що формула є найменш вигідною для України, а потім проголосував за неї,

– сказав журналіст.

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До чого тут Ірландія

За його словами, головна інтрига полягає в тому, чому чиновники пристали до цієї формули. Відповідь на це питання зберігається в Ірландії – на біржі цінних паперів компанії Ахметова ДТЕК.

Коли формули ще не було, хтось дуже вправний скупив цінні папери за третину вартості. Згодом формула запрацювала і відповідні папери зросли в акціях та ціні. Хтось міг продати це утричі дорожче,

– припустив Сергій Лещенко.

Згідно з його інформацією, деякі оцінки експертів свідчили, що цей хтось – Порошенко та його оточення. Однак це не можна стверджувати, адже потрібно отримати від Ірландії відповіді на питання, сказав він.

"Запит до Ірландії послали, але відповіді наразі немає. Зазвичай міжнародні запити в практиках розслідувань виконують дуже довго. Тому ми не можемо використовувати відсутність відповідей в експертизі СБУ як підставу закрити справу. Навпаки – це підстава далі розслідувати її", – підсумував Лещенко.

Коротко про справу "Роттердам+"