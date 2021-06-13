Сегодня поговорим про растяжки. Прежде всего, стоит сказать, что растяжки — это нормально, и они есть практически у всех.

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Более того, благодаря бодипозитиву такие несовершенства считаются даже украшением и вашей отличительной особенностью.

И их точно уже не стоит стесняться

Тем не менее, для многих рубцы являются причиной сильного дискомфорта.

Растяжки появляются, когда верхний слой кожи растягивается. Волокна коллагена, ответственные за эластичность кожи, разрываются, образуя те самые растяжки.

Чаще всего эти рубцы появляются при быстром росте еще в подростковом возрасте, при наборе веса или беременности. Также появление растяжек может быть симптомом некоторых заболеваний и гормонального дисбаланса.

Часто у женщин после беременности появляются растяжки. В первую очередь на животе и груди — частях тела, кожа на которых в этот период растягивается больше всего.

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Самый верный и быстрый способ борьбы с растяжками — предотвратить их появление с помощью кремов и масел, укрепляющих и уплотняющих кожу.

К сожалению, если растяжки уже появились, избавиться от них будет нелегко. Рубцы, образовавшиеся совсем недавно, еще можно устранить. Но если растяжки белые и существуют у вас давно, увы, они вряд ли исчезнут.

Более реалистичная цель – сделать их менее заметными

Существует немало косметических процедур и средств, которые помогут получить хороший результат. Для многих является проблемой принятие своего тела. Растяжки часто мешают женщинам чувствовать себя по-настоящему комфортно.

И хотя полностью избавиться от рубцов практически невозможно, если вы будете использовать правильные средства и действительно уделять этому внимание, растяжки станут менее заметны.