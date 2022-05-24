Согласно информации, более 667 детей пострадали из-за полномасштабной вооруженной агрессии России. Из них 234 ребенка погибли и более 433 ранены.

Читайте также Россияне хаотично обстреливают Северодонецк: в одной многоэтажке – 4 погибших

Важно отметить, что эти цифры не окончательны. Ведь устанавливается информация о детях в местах ведения активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В каких областях больше всего пострадало детей

Донецкая – 146.

Киевская – 116.

Харьковская – 103.

Черниговская – 68.

Луганская – 50.

Херсонская – 49.

Николаевская – 45.

Запорожская – 28.

Сумская – 17.

Киев – 16.

Житомирская – 15.

Что известно о случаях, когда пострадали дети

В больнице города Днепр 22 мая умерла 12-летняя девочка, которая получила тяжелые ранения 7 мая из-за обстрела оккупантов.



Из-за еще одного артиллерийского обстрела российских войск, который был по поселку Чкаловское Чугуевского района Харьковской области, тяжкие телесные повреждения получил 16-летний парень. К сожалению, от них он умер.

В результате обстрела врага, который был 8 апреля в городе Лисичанск Северодонецкого района Луганской области, получили ранения двое мальчиков 11 и 13 лет.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России украинских городов и сел повреждено 1848 учебных заведений. Из них 173 разрушены полностью.

Последние новости о детях во время войны

Российские военные с первых дней полномасштабной войны обстреливали Мариуполь, из-за чего на грани выживания оказались тысячи человек. Из-за российского вторжения под угрозой оказались и дети. В беде маленьких украинцев не бросили наши военные, которые спасли 3-месячного малыша.

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковщины. В результате вражеских обстрелов 4 мая погиб мужчина, ранен 11 летний ребенок.

В Луцке мальчик обратился к Богу с необычной молитвой. В ней он попросил остановить планы Путина и дать возможность его болезни, если таковая действительно есть, беспрепятственно прогрессировать.

Вас может заинтересовать – военный эксперт об изменении тактики России: смотрите видео