Согласно информации, более 667 детей пострадали из-за полномасштабной вооруженной агрессии России. Из них 234 ребенка погибли и более 433 ранены.
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Важно отметить, что эти цифры не окончательны. Ведь устанавливается информация о детях в местах ведения активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.
В каких областях больше всего пострадало детей
- Донецкая – 146.
- Киевская – 116.
- Харьковская – 103.
- Черниговская – 68.
- Луганская – 50.
- Херсонская – 49.
- Николаевская – 45.
- Запорожская – 28.
- Сумская – 17.
- Киев – 16.
- Житомирская – 15.
Что известно о случаях, когда пострадали дети
В больнице города Днепр 22 мая умерла 12-летняя девочка, которая получила тяжелые ранения 7 мая из-за обстрела оккупантов.
Из-за еще одного артиллерийского обстрела российских войск, который был по поселку Чкаловское Чугуевского района Харьковской области, тяжкие телесные повреждения получил 16-летний парень. К сожалению, от них он умер.
В результате обстрела врага, который был 8 апреля в городе Лисичанск Северодонецкого района Луганской области, получили ранения двое мальчиков 11 и 13 лет.
Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России украинских городов и сел повреждено 1848 учебных заведений. Из них 173 разрушены полностью.
Последние новости о детях во время войны
- Российские военные с первых дней полномасштабной войны обстреливали Мариуполь, из-за чего на грани выживания оказались тысячи человек. Из-за российского вторжения под угрозой оказались и дети. В беде маленьких украинцев не бросили наши военные, которые спасли 3-месячного малыша.
- Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковщины. В результате вражеских обстрелов 4 мая погиб мужчина, ранен 11 летний ребенок.
- В Луцке мальчик обратился к Богу с необычной молитвой. В ней он попросил остановить планы Путина и дать возможность его болезни, если таковая действительно есть, беспрепятственно прогрессировать.
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